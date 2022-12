Natale nelle comunità, appello per un dono a 200 bambini

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Fondazione Somaschi lancia un appello per esaudire i desideri di Natale dei 200 bambini e ragazzi fino a 18 anni accolti nelle sue comunità, soprattutto in Lombardia, dove si trovano perché soli o vittime di situazioni familiari difficili. Chi vuole esaudire questi desideri può collegarsi al sito della Fondazione, nella sezione dedicata al Natale fondazionesomaschi.it/natale-solidale, e acquistare personalmente il regalo che preferisce e che sarà recapitato direttamente alla struttura che ospita il bambino che l'ha chiesto. "A Natale 'scartare' non significa 'escludere', ma scoprire un dono. Dono per voi, per le vostre famiglie, per i vostri amici. Ancora di più per i nostri ragazzi" commenta padre Piergiorgio Novelli, presidente della Fondazione Somaschi. Oltre a quelli nelle liste predefinite, qualsiasi altro regalo - purché nuovo - sarà accettato e andrà fatto pervenire entro il 22 dicembre presso le diverse comunità dislocate sul territorio o presso la sede della Fondazione Somaschi a Milano, in piazza XXV Aprile. (ANSA).