Morte schiacciate in un campo, identificati i due amici che erano con loro

Da giorni erano sulle loro tracce, nelle scorse ore li hanno finalmente identificati e ora gli investigatori sono molto vicini a interrogare almeno uno dei due. Hanno 35 e 21 anni i due uomini, di nazionalità marocchina, che con ogni probabilità si trovavano insieme a Sara El Jaafarii e Hanan Nekhla, le due ragazze morte dopo essere state travolte da un irroratore agricolo in un campo di mais a San Giuliano Milanese, al confine con Locate Triulzi, lo scorso venerdì mattina.

Stando alla ricostruzione, i due avrebbero forse condotto le donne fino al luogo dove è avvenuta la tragedia e passato la notte insieme a loro dopo aver fatto uso di alcol e droghe, come suggerisce il ritrovamento di bottiglie, lattine e carta stagnola sul luogo dell’incidente. Nel campo sono stati abbandonati anche dei cellulari, intestati a dei prestanome, il cui contenuto, comprese le chat whatsapp, è stato attentamente analizzato. I carabinieri del Nucleo investigativo, che stanno conducendo un’indagine serrata, sono sul punto di bloccare almeno uno dei due «amici», che non hanno una residenza o un domicilio fisso e si muovono tra Milano e altri centri della Lombardia.

Il punto principale che dovranno chiarire è se abbiano assistito all’incidente e se la 28enne e la 31enne erano ancora vive e ferite quando sono fuggiti senza informare nessuno dell’accaduto: tra l’ora del ritrovamento dei corpi infatti, intorno alle 20 di sabato scorso, e l’incidente, sarebbero passate oltre 30 ore. Intanto dalle prime risultanze delle autopsie effettuate all’Istituto di Medicina legale di Pavia, è emerso che le ragazze sono state investite entrambe dal Grim, un mezzo agricolo che sparge medicinali sulle coltivazioni. Il corpo di Sara riporta segni evidentissimi di lesioni compatibili con lo schiacciamento da mezzo pesante e risulta che sia morta quasi sul colpo. Hanan, invece, che lanciò l’sos al 112, ha avuto le gambe schiacciate fino al bacino e sarebbe, quindi, morta dopo ore dissanguata. A detta del medico legale, le lesioni a gambe e bacino erano tali che difficilmente sarebbe

stata salvata dai soccorsi.

Nei giorni scorsi sono state effettuate le prove cinematiche volute dalla Procura di Lodi che ha nominato un consulente per verificare quale grado di visibilità avesse, al momento dell’incidente, Andrea P., il trattorista 28enne che guidava il mezzo pesante. E anche per valutare eventuali suoi margini di manovra, capacità di frenata e quant’altro connesso alla guida di quel trattore. «Sono sconvolto da quanto è successo. Non mi sono accorto davvero di nulla», ha detto l’agricoltore che è indagato per omicidio colposo e che si è sfogato a lungo con il suo avvocato Angela Maria Odescalchi. La sua difesa si baserebbe sul fatto che le ruote del mezzo agricolo che conduceva distano circa 3 metri dall’asse della cabina di guida che è, peraltro, sopraelevata. L’uomo ha anche mostrato al proprio avvocato un video per evidenziare quanto poco si possa vedere, rispetto alle ruote in movimento, dalla cabina di guida. In quel momento, poi, la maggior parte del campo presentava piante di mais alte due metri. Quindi, il campo visivo risultava ulteriormente limitato.