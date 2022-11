Moratti scende in piazza con Azione per l'Ucraina e gli ex alleati si scatenano

Presto per dire se saranno «primarie» di piazza del centrosinistra lombardo. Ma a scorrere l’elenco delle adesioni alla manifestazione «Slava Ukraini», convocata a Milano per oggi, 5 novembre, dal leader del Terzo polo, Carlo Calenda, alle 16 all'Arco della Pace, non può non saltare all'occhio accanto a quella di Carlo Cottarelli «l’adesione» dell’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Una presenza pesante a soli due giorni dal duro strappo dell’ex sindaco di Milano, che ha dato le dimissioni dalla giunta Fontana in polemica con una Regione che «non risponde più ai cittadini».

«Non ci stupiamo di sapere che Letizia Moratti sarà in piazza con Renzi e il Pd - ha detto Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega -. Ecco la sua coerenza dopo vent’anni da ministro, da sindaco di Milano e da assessore regionale con il centrodestra. Lieti che la Moratti abbia preso la sua strada: noi come centrodestra in Regione Lombardia andiamo avanti a lavorare con impegno per i cittadini e il territorio lombardo».

Corteggiata dal Terzo polo, Moratti divide però dirigenti e militanti del Pd

Scegliere la piazza di Milano con Azione e Italia Viva, mentre a Roma si ritrovano assieme Conte e Letta, potrebbe essere la premessa a nuovi attriti nel vasto e sfilacciato campo largo del centrosinistra. «Siamo in imbarazzo per lei, che rischia di ridursi a uno Scilipoti qualunque», ha rincarato la dose il vicecapogruppo leghista al Pirellone Andrea Monti.

La Lega graffia e ringhia su Letizia Moratti. «Con il centrodestra negli ultimi venti anni Donna Letizia ha avuto e ottenuto tutto: presidenza Rai, ministero dell’Università, sindaco di Milano e vicepresidenza di Regione Lombardia, incarichi istituzionali di altissimo livello che ora vengono cestinati per passare dall’altra parte della barricata nel solo interesse di una nuova poltrona. Questa è la più evidente dimostrazione che per qualcuno la smania di potere e di poltrone supera la coerenza e la riconoscenza», hanno chiuso il senatore Stefano Borghesi e i deputati Simona Bordonali e Paolo Formentini.

Letizia Moratti e le foto col simbolo della falce e il martello

Intanto sui social ufficiali del Carroccio ieri sono apparse foto di Letizia Moratti con il simbolo della falce e martello sulla fronte. «Ma avete quattro anni?», ha chiesto Carlo Calenda replicando all’attacco della Lega. «Il linciaggio della Lega contro Letizia Moratti è inqualificabile. Anziché interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto l’ex vicepresidente di Regione Lombardia a dimettersi, dopo i successi nella lotta alla pandemia, la Lega preferisce la strada dell'insulto. A lei e a coloro che a Milano manifesteranno per sostenere l’Ucraina. Tutta la mia solidarietà a Letizia Moratti», ha teso la mano Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.

«L’errore che si è fatto forse è stato non mandarla a casa prima, io l’avrei cacciata prima, non puoi avere il vicepresidente della Regione che spara sul presidente - ha invece dichiarato Gian Marco Centinaio, senatore leghista, vicepresidente del Senato ed ex ministro delle Politiche agricole -. Lei flirta da tempo con Renzi e Calenda a livello politico e non mi stupisce che andrà in piazza con loro domani».

«La candidatura della Moratti tendenzialmente prende spunto dal fatto che lei si senta supportata dal Terzo polo e probabilmente è un legittimo pensiero che avrà anche verificato», ha invece detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

«Non credo che Letizia Moratti corra da sola senza nessun partito, mentre posso immaginare che anche solo col Terzo polo possa decidere di andare», ha aggiunto. A chi gli ha chiesto se ci sia la possibilità venga supportata anche dal Pd, Sala ha poi replicato che non è semplice «immaginare che possa essere la candidata del centrosinistra, per questo devono sveltire le operazioni e indicare chi sarà il loro candidato».

L'ipotesi di un ticket Moratti-Cottarelli

Il passo indietro di Letizia Moratti ha quindi aperto scenari nuovi anche per le forze di opposizione. «Moratti non è la candidata di Azione», ha spiegato il presidente di Azione, Matteo Richetti. Ma non la pensa così Calenda che a Pavia ieri sera ha lanciato l’idea di un ticket Moratti-Cottarelli: «Vedrei bene un ticket Moratti-Cottarelli per le prossimi elezioni regionali in Lombardia. Letizia Moratti è un candidato alla presidenza della Regione che può portare valore aggiunto. Da sindaco ha portato a Milano l’Expo. Da assessore regionale ha guidato in Lombardia un’ottima campagna vaccinale, con una linea sulla sanità molto condivisibile. In politica esprime una posizione moderata. Carlo Cottarelli è una persona di qualità che apprezziamo. Auspico che si siedano a uno stesso tavolo e ne parlino».

L’economista eletto senatore nelle fila del Pd è, al momento, anche il nome di punta dei dem che, tuttavia, continuano a lavorare per una candidatura condivisa da tutto il centro sinistra. «Noi vogliamo essere alternativi rispetto a chi ha distrutto la sanità pubblica. Letizia Moratti è un profilo connotato all'interno del centrodestra, il suo campo di appartenenza è quello», ha rimarcato Vinicio Peluffo, segretario del Pd della Lombardia. Tutto mentre Letizia Moratti oggi si prenderà la scena lanciando la sua candidatura. •.