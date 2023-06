Molise, attesa per proclamazione eletti Consiglio regionale Da scrutinare ancora 889 schede di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GIU - La proclamazione degli eletti in Consiglio regionale resta sospesa in quanto manca ancora l'ufficialità sul dato elettorale di Campobasso. Bisognerà infatti attendere che le 889 schede di due sezioni (30 e 49), dove le operazioni non si sono concluse entro i tempi previsti, vengano scrutinate dai funzionari del Tribunale. Dai dati parziali di Campobasso è testa a testa tra il candidato presidente del centrodestra e nuovo governatore, Francesco Roberti, e il suo competitor Roberto Gravina (coalizione progressista). Gravina ha ottenuto 11.534 voti ( 48,97%), Roberti 11.533 (48,97%). (ANSA).