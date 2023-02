Milano, Salvini contestato dai centri sociali a San Siro

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - "Salvini razzista, San Siro non ti vuole" è stato lo slogan con cui un gruppo di una quindicina di contestatori ha accolto il ministro Matteo Salvini in piazzale Selinunte, zona San Siro, durante un sopralluogo del leader della Lega. I manifestanti, del Comitato abitanti di San Siro e del centro sociale Cantiere, hanno urlato slogan contro il leader della Lega e contro la politica abitativa della Regione Lombardia. Con bandiere per chiedere "Stop sfratti, sgomberi e pignoramenti" il gruppo è stato poi allontanato dalla polizia senza scontri. "Come ministero - ha detto Salvini - abbiamo finanziato con quasi tre miliardi la riqualificazione di tante periferie, qui a Milano siamo stati al Gratosoglio dove i lavori sono in corso. Il ministero delle infrastrutture sta intervenendo in tanti quartieri, come in Bovisa, e questo è il mio quartiere, San Siro. A maggior ragione - ha concluso il ministro - investire su un nuovo stadio significherebbe aiutare tutto il quartiere e continuo a non capire i no a uno stadio più moderno e più sicuro che porta a tutto il quartiere più sicurezza". (ANSA).