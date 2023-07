Milano-Cortina: Stadio del ghiaccio 1956 si rifà il look Miglioramento fruibilità e nuovi spazi nel ''Cortina Olympic'

(ANSA) - CORTINA, 27 LUG - Si rifà il look lo stadio del ghiaccio di Cortina, storico impianto in cui si celebrò la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 1956. La conferenza dei servizi per le infrastrutture dei giochi di Milano-Cortina 2026, tenutasi oggi, ha dato il via libera infatti al progetto dei nuovi spazi inclusivi e delle migliorie della fruibilità che renderanno più funzionale il palazzetto per l'evento olimpico fra tre anni. L'ad della società Infrastrutture Milano-Cortina, Luigivalerio Sant'Andrea l'ha definita "una buona pratica di rigenerazione funzionale di un impianto sportivo realizzato per i Giochi del '56". Il progetto definitivo dell' 'Olympic Stadium Cortina' prevede la realizzazione degli spogliatoi per atleti paralimpici, il miglioramento dell'accessibilità per il pubblico, l'integrazione dei servizi e un upgrade tecnologico ed impiantistico. Oltre al superamento delle barriere architettoniche (sia per gli atleti che per gli spettatori) verranno riqualificati a nche spazi e prospetti esistenti nello stadio. Sant'Antreda ha parlato di un risultato frutto di "un'intensa attività portata avanti nei mesi scorsi, che ha visto una proficua collaborazione con il Ministero per le Disabilità, il Comune di Cortina, la Regione Veneto e con tutta la Cabina di regia governativa. Dal punto di vista tecnico si tratta di un intervento molto importante per il piano delle opere olimpiche, ma anche una buona pratica di rigenerazione", per quella legacy olimpica che i Giochi vogliono lasciare sui territori. (ANSA).