Milano-Cortina, Fontana: 'La nomina dell'Ad spetta al premier'

(ANSA) - MILANO, 01 SET - La nomina del prossimo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina "è una scelta che spetta al presidente del Consiglio. Siamo in contatto in questi ore e giorni e vediamo se si riesce a trovare una soluzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione, in piazza Duomo a Milano, della 'Fan zone' allestita per gli europei di Basket 2022. In relazione ai nomi che sono circolati Fontana ha spiegato "che è il presidente del Consiglio a proporre" i vari profili idonei. (ANSA).