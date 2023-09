Migranti: Fedriga, nei Cpr tutti hanno precedenti penali 'Inaccettabile che la rotta balcanica resti aperta'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Rispetto alla considerazione di alcuni che nei Cpr c'è chi perde il lavoro o il permesso di soggiorno, dico che è una menzogna: nei Cpr ci sono tutte persone che hanno precedenti penali, è l'esperienza del Cpr di Gradisca di Isonzo. Persone imputate di reati come violenza privata e spaccio vogliamo lasciarle libere di andare dove vogliono anziché rimpatriarli?". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un convegno sulla semplificazione normativa. "Sulla rotta balcanica - ha poi aggiunto - c'è una situazione in cui persone entrano illegalmente attraverso due paesi europei cioè Croazia e Slovenia, prima di arrivare in Italia. Penso sia inaccettabile. Per questo più volte ho chiesto un intervento europeo, sono persone che possono chiedere la protezione in altri Paesi e non capisco perché quella rotta debba rimanere aperta e noi dobbiamo subire un'immigrazione illegale così". E ha concluso: "Perciò credo che fare accordi con tutti i Paesi della rotta balcanica possa essere la soluzione". (ANSA).