Migranti: Consiglio Marche, minuto silenzio per tragedia Cutro

(ANSA) - ANCONA, 07 MAR - Un minuto di raccoglimento è stato osservato stamattina dal Consiglio regionale delle Marche per la tragedia avvenuta davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) lo scorso 26 febbraio: il naufragio di un barcone carico di migranti che ha causato finora 71 vittime accertate. In apertura di seduta, il presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Pino Latini, ha chiesto a tutti i consiglieri di "osservare un minuto di silenzio per la tragedia di Cutro di due domeniche fa. Non ci sono parole di fronte alla morte di donne uomini e bambini protesi alla speranza di una vita migliore, - ha sottolineato Latini -, alla solidarietà umana espressa quali rappresentanti della comunità delle Marche sia verso le famiglie dei morti, sia dei sopravvissuti e le loro angosce sia verso i calabresi che hanno soccorso i naufraghi". "Vogliamo solo ribadire che i responsabile vadano puniti - ha concluso il presidente del Consiglio regionale - sul solco del monito del presidente della Repubblica e di papa Francesco". (ANSA).