Migranti: arrivata a a Livorno Humanity 1 con 57 persone Tutti uomini, tra cui 2 minori non accompagnati.Restano Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 27 AGO - Ha attraccato in porto a Livorno oggi intorno alle 8.30 la Humanty 1, la nave ong tedesca con 57 persone a bordo, nei giorni scorsi salvate da un barcone in difficoltà al largo delle coste libiche. I migranti sono tutti uomini - la maggioranza, 50, del Bangladesh -, tra cui due minori non accompagnati. La nave ha attraccato come previsto alla banchina 56: a bordo saliranno per primi i medici dell'ufficio di sanità marittima e dopo i migranti saranno fatti sbarcare e avviati ai controlli sanitari e di polizia alla stazione marittima del porto prima di trasferirli in pullman alle rispettive destinazioni tutte in Toscana. I migranti saranno divisi equamente tra tutte le province della regione, come spiega il prefetto di Livorno Paolo D'Attilio, mentre i due minori non accompagnati verranno destinati al centro di accoglienza di Piombino. (ANSA).