Migranti: a Civitavecchia sbarco naufraghi Life Support

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - E' ancora in corso lo sbarco dei migranti giunti al porto di Civitavecchia a bordo della nave Life Support di Emergency, che aveva tratto in salvo i 156 naufraghi durante lo scorso 16 febbraio. Tra di loro ci sono due donne, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e 28 minori non accompagnati. Dopo l'ispezione a bordo da parte dei sanitari dell'Usmaf, i primi a scendere dalla nave sono stati i minori. Questo ultimi saranno accolti nelle strutture che si trovano a Civitavecchia mentre gli altri migranti saranno distribuiti in varie città del Lazio. (ANSA).