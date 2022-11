Weekend di maltempo autunnale, nubifragi e vento sul Triveneto. Ma a Verona avanza il sereno

Piogge localmente intense, nubifragi e vento forte. E' il maltempo a caratterizzare questo primo weekend di novembre. Le temperature, in linea con quelle autunnali, portano anche la neve sulle Alpi fin sotto i 1.500 metri.

È quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia anche forti burrasche dalla Liguria alla Sardegna che si sposteranno poi verso il meridione. Il vento sarà associato ad un brusco calo delle temperature ed è prevista l'acqua alta a Venezia, piogge intense verso il Triveneto e temporali al Centro.

Durante il weekend il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione porterà maltempo al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico. Avremo un crollo di 10°C delle massime anche su queste zone.

Le previsioni in Italia

Oggi, venerdì 4. Al nord: maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1.400-1.500 metri. Centro: veloce maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Sud: entro sera peggiora fortemente ovunque. -

Domani, sabato 5. Al nord: sole, ma freddo al mattino. Centro: maltempo sulle Adriatiche. Sud: maltempo, arriva l'autunno.

Domani, domenica 6. Al nord: soleggiato con locali gelate notturne. Centro: migliora salvo ultime piogge sulle adriatiche. Sud: maltempo residuo. Tendenza: possibile Novembrata di San Martino con sole e temperature miti, salvo possibili disturbi al Nord.

La situazione nel Veronese

«Come previsto dalla tarda serata di ieri sono arrivate precipitazioni un po' per tutta la provincia anche se, come ipotizzato, la maggior parte di queste si è concentrata da Verona in su dove gli accumuli nella Lessinia Orientale dalle 222 di ieri hanno superato i 40mm. Meno piogge purtroppo in pianura dove, sta già avanzando il "sereno"». A fare il punto della situazione è la pagina Facebook di Meteo Caprino Veronese, che risponde a chi si aspettava già la prima neve.

«Non è nevicato in montagna in quanto la temperatura si è mantenuta sopra i 4° a 1.800 metri ma se le precipitazioni perdurassero ancora per qualche ora una "sfiocchetta" si potrebbe vedere prima della fine della perturbazione, che come detto ieri però è davvero rapidissima».