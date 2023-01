Maltempo in arrivo sul Veneto da domani. Dicembre piovoso, ma non basta alla falda

È atteso da domenica 8 gennaio l'arrivo di una perturbazione che, da Nord, attraverserà gran parte della penisola, portando piogge; previste anche nevicate sulle Alpi e sugli Appennini. Lo indica il sito iLMeteo.it.

A portare il maltempo è una corrente di aria fredda di origine artica, spinta da forti venti. Domenica 8 gennaio si prevedono precipitazioni via via più diffuse e consistenti a partire da Nordovest verso Nordest. Sulle Alpi tornerà a nevicare a partire da quote di 700-900 metri e localmente a quote più basse a ridosso dei confini. Si prevedono venti forti, con raffiche fino a 80 chilometri orari, e mari mossi o molto mossi. Lunedì in arrivo piogge intense versante tirrenico, su Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale. A Nord e sulla costa adriatica centrale è invece atteso un miglioramento. Martedì si annuncia come una giornata soleggiata ovunque. Le temperature «non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori, se non alcune diminuzioni fisiologiche in presenza di precipitazioni. Per il freddo invernale - osserva il meteorologo Mattia Gussoni,- ci sarà da aspettare ancora parecchio».

L'Arpav ha intanto diffuso alcuni dati. Nel mese di dicembre 2022 sono caduti mediamente in Veneto 109 millimetri di pioggia, oltre la media del periodo 1994-2021, che è di 81 millimetri (mediana 77 mm). Gli apporti mensili sul territorio regionale sono superiori alla media (+35%) e sono stimabili in circa 2.004 milioni di metri cubi di acqua. Le cifre sono riportate dall’ Arpav, nell’ultimo Rapporto regionale sulla risorsa idrica.

Le precipitazioni più abbondanti del mese sono state registrate sulle Prealpi: Rifugio la Guardia (Recoaro Terme) con 223 mm, Valpore-Monte Grappa (Seren del Grappa) con 222 mm e Turcati (Recoaro Terme) con 221 mm. Quelle minori sono state osservate nel Bellunese settentrionale: Passo Pordoi con 41 mm, Misurina con 45 mm, e nel medio Polesine a Concadirame (Rovigo) con 56 mm.



Nell’anno idrologico 2022-23, nei tre mesi tra ottobre e dicembre, mediamente sono caduti 236 millimetri di pioggia, rispetto a una media del periodo 1994-2021 di 328 (mediana 333). Gli apporti sono inferiori alla media (-28%) e sono stimati in circa 3.337 milioni di metri cubi di acqua. Le precipitazioni dell’ultima decade di novembre e della prima metà di dicembre hanno innescato dinamiche di ricarica delle falde acquifere, maggiori in media e bassa pianura e nel vicentino e meno marcate o appena accennate altrove.

Rimane dunque la situazione di scarsità della risorsa idrica, anche se in generale miglioramento, con livelli in linea o inferiori rispetto ai minimi assoluti mai registrati a fine dicembre negli ultimi 20 anni. Per arrivare alla prossima primavera con una situazione non lontana da quella usuale - sottolinea l’ Arpav - servirà un inverno con precipitazioni ben superiori alla norma.