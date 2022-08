Meteo: temporali sempre più frequenti al Nord, 37°C al Sud

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - La fine di agosto vede lo Stivale diviso in due: il tempo al Nord è caratterizzato da temporali sempre più frequenti, mentre il caldo non abbandonerà il Sud. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma un peggioramento in alta Italia, con qualche acquazzone in arrivo già da questa sera tra Liguria e Piemonte per poi estendersi domani al resto del settentrione. Giovedì 1 Settembre, con l'inizio dell'autunno meteorologico, è previsto maltempo in gran parte del Centro-Nord con piogge e locali temporali che metteranno fine alla siccità imperante sul nostro Paese. In seguito, almeno fino a Domenica, il quadro potrebbe rimanere immutato con un'Italia divisa in due: frequenti acquazzoni al Nord e caldo con massime fino a 37°C al Sud; il Centro sarà un po' la terra di nessuno, a tratti piovoso, a tratti caldo e soleggiato. Infine, se le previsioni verranno confermate, dal 5 Settembre dovrebbe tornare sole e caldo per tutti. Nel dettaglio: - Martedì 30. Al nord: dalla sera peggiora fortemente dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: sole prevalente. - Mercoledì 31. Al nord: instabile su Alpi, Lombardia e Nordest. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato e più caldo salvo acquazzoni sugli Appennini. - Giovedì 1. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi, Lombardia e Nordest. Al centro: piogge sparse da ovest verso est. Al sud: soleggiato e più caldo salvo rovesci su Basilicata e Puglia. Tendenza. Aria umida sud-occidentale porterà frequenti rovesci al Nord almeno fino a domenica, caldo africano in Sicilia e Calabria. (ANSA).