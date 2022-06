Maturità, niente mascherina durante gli orali

Agli orali i maturandi porteranno la mascherina come previsto dalle norme ma nel momento del colloquio verrà fatta loro togliere. «Per gli scritti è una questione di rispetto indossare una mascherina chirurgica anche rispetto a chi ha fagilità -spiega Cristina Costarelli presidente Anp Lazio -, per gli orali è un falso problema: il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione. Non abbiamo un nuovo protocollo anticovid sugli esami; i precedenti sono ormai superati anche dalla fine dello stato di emergenza. Il candidato è dunque autorizzato mentre parla a non indossare la mascherina. Attendiamo indicazioni scritte».

Per il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso (Lega), «può essere un’opzione da valutare l’ipotesi di far tenere la mascherina ai maturandi solo per gli scritti e non per gli orali: ricalcherebbe un po' quanto accade in Parlamento: deputati, senatori e membri del Governo la indossano quando sono seduti al proprio posto e la abbassano quando sono chiamati a intervenire. Personalmente sarei per indossarla solo quando si gira nei corridoi e in caso di assembramenti, ma al ministero della Salute hanno evidentemente una preclusione nei confronti del mondo dell’istruzione: hanno tolto le restrizioni dappertutto tranne che a scuola. Mi sembra evidente che ci sia un pregiudizio ideologico», conclude Sasso.

Il governo, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, pensa di togliere l'obbligo di mascherina al chiuso dal 15 giugno, e il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che si sta valutando di togliere l'obbligo anche sui mezzi di trasporto pubblico.