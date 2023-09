Marotta, l'Inter può recitare un ruolo autorevole "Lavoro di Inzaghi dà frutti, anche altre squadre per il titolo"

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Se l'Inter è la favorita? Siamo all'inizio di un campionato ed è normale che il calendario condizioni. Penso che abbiamo autorevolezza come squadra e un blocco di giocatori esperti e giovani. Il lavoro di Inzaghi a distanza di due anni comincia a dare notevolmente i suoi frutti. Possiamo recitare un ruolo autorevole": lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, al Premio Gentleman. Inter e Milan che si sfideranno sabato nel derby, guidano la classifica ma per Marotta ci sono anche altre pretendenti al titolo. "La griglia delle pretendenti allo scudetto è la stessa negli ultimi 20 anni - spiega - non possiamo dimenticare la Juventus, il Napoli, la Lazio, la Roma e l'Atalanta". (ANSA).