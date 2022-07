Marmolada, arriva il nulla osta per la sepoltura delle 11 vittime. Zaia: «Sarà un addio carico di dolore»

Sono terminate le operazioni dei carabinieri volte alla ricomposizione delle salme delle undici vittime della tragedia della Marmolada ed è stato emesso dalla Procura di Trento il nulla osta per la sepoltura.

Le attività si sono svolte al centro operativo di soccorso adibito all’interno della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, con la collaborazione dei pompieri. Le analisi dei carabinieri del Ris di Parma sono terminate nel pomeriggio di venerdì e gli accertamenti di laboratorio, consistiti nell’estrazione e comparazione del dna su circa un centinaio di campioni, hanno permesso di ricondurre tutti i profili genetici estratti, confermando l’identità delle undici persone decedute.

Si è trattato di un lavoro delicato anche in considerazione dell’elevato numero di reperti che ora, con il nulla osta della procura di Trento che coordina le indagini, possono essere sepolti. Alcuni familiari hanno anche potuto ricevere materiali e attrezzature appartenuti ai propri cari e recuperati dalle squadre di soccorso durante le ricerche.

«Si avvicina, dopo il nulla osta della Procura di Trento, il momento dei funerali delle undici vittime della tragedia della Marmolada. Da parte nostra sarà un addio carico di dolore e di cordoglio, per le vittime venete, come per tutti gli altri», ha detto il presidente Regione Veneto, Luca Zaia, questa mattina. «Si rinnoverà il forte sentimento di vicinanza alle famiglie, mai sopito nei giorni dopo la tragedia, mentre verrà dato l’ultimo saluto a persone amanti della montagna che rimarranno nei nostri cuori come le vittime di una dalle più grandi tragedie della storia dei nostri monti», ha concluso.