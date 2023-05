Maltempo: weekend con nubifragi, in E-R piogge deboli o moderate

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Precipitazioni anche sull'Emilia Romagna deboli o moderate, fino a 15 mm che insisteranno su un territorio già molto fragile aggravando la situazione delle frane. Poi da lunedì meteo in miglioramento grazie all'entrata di un anticlone che porterà tempo dal sapore estivo con temperature al Nord fino a 30 gradi. Intanto questa ulteriore ondata di maltempo del fine settimana potrebbe essere l'ultima di un mese tempestoso: dal primo maggio scorso, spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, "abbiamo avuto almeno 4 violente perturbazioni con 15 giorni di pioggia su 19. Con il weekend saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019". Nelle prossime ore, dunque, ancora pioggia con fenomeni più intensi su Piemonte, Sardegna orientale e localmente tra Sicilia e Calabria, specie ionica. Piogge che saranno comunque diffuse su tutta l'Italia, anche in Emilia Romagna. Poi il tempo inizierà a migliorare al Nord-Est mentre sul resto dell'Italia continuerà a piovere. Tutto cambierà in meglio da lunedì a partire dal Nord. NEL DETTAGLIO: Sabato 20. Al nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà parzialmente anche altrove. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge diffuse. Domenica 21. Al nord: piogge e rovesci sul Nord-Ovest, miglioramento con caldo sul Triveneto. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche e in Sardegna. Al sud: rovesci sparsi, specie su Sicilia e Calabria. Lunedì 22. Al nord: soleggiato e più caldo. Al centro: temporali sugli Appennini in discesa pomeridiana verso le regioni tirreniche; rovesci in Sardegna. Al sud: molte nubi, rovesci specie tra Sicilia e Calabria e sugli Appennini. Tendenza: instabilità temporalesca al Centro-Sud almeno fino a metà della nuova settimana. Caldo dal sapore estivo su Nord, Toscana, Umbria e Marche. (ANSA).