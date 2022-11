Maltempo:temporali al Sud,allerta arancione in Campania e Molise

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Ancora maltempo domani al Sud, specie in Calabria e in Sicilia, con precipitazioni a tratti intense soprattutto sui versanti tirrenici, oltre ad una intensificazione della ventilazione. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Dal mattino persisteranno dunque temporali sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in estensione alla Sicilia, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria centro-meridionale. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e sul settore occidentale del Molise. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, Calabria, sul settore adriatico meridionale dell'Emilia-Romagna, sul Lazio meridionale, sul settore occidentale della Basilicata e sui restanti territori di Campania e Molise. (ANSA).