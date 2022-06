Maltempo: pioggia e vento in Fvg, 50 interventi Vigili fuoco

Salvati automobilisti in sottopasso allagato a Pozzuolo (Udine)

(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - A causa dei temporali con forte pioggia e vento che hanno colpito nella notte il territorio regionale, sono una cinquantina gli interventi di soccorso legati alle condizioni metereologiche avverse che i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine nelle ultime ore. I territori più colpiti sono stati quelli di competenza dei comandi di Gorizia e Udine, dove i pompieri sono stati allertati a causa di alberi pericolanti o caduti sulle strade, danni d'acqua in abitazioni e scantinati, sottopassi allagati con persone bloccate all'interno delle autovetture, come nel caso di Pozzuolo del Friuli (Udine), dov'è stata necessaria la rapida evacuazione visto che il livello dell'acqua stava raggiungendo quello degli abitacoli dei veicoli. Nel dettaglio, sono una ventina gli interventi eseguiti dal personale del comando di Gorizia e 25 da quello del comando di Udine. Qualche richiesta di soccorso è stata avanzata anche al comando di Pordenone, per alberi e allagamenti nella fascia pedemontana. (ANSA).