Maltempo: neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Una perturbazione proveniente dal Nord-Atlantico porterà dalla serata-notte di oggi nevicate sui settori alpini occidentali, in estensione dal primo mattino di domani, sull'Emilia-Romagna e a seguire sulle regioni centrali, specie quelle del versante adriatico, generalmente fino a quote collinari, ma con sconfinamenti a bassa quota. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, prevede l'avviso, ci saranno dunque nevicate fino a bassa quota su Emilia-Romagna, in particolare sui settori orientali, e sulle Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati; dal mattino di domani si prevedono, inoltre, nevicate a quote superiori a 400-600 metri sui settori orientali di Umbria e Lazio e sull'Abruzzo, in estensione nel pomeriggio sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati e possibili sconfinamenti fino a bassa quota sull'Abruzzo. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio idraulico su Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. (ANSA).