Maltempo: in arrivo venti forti, allerta gialla in 7 regioni

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Venti forti fino a burrasca sono in arrivo in Italia, colpendo in particolare Sardegna e le regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 14 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna. Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, martedì 14 marzo, è stata valutata allerta gialla in Umbria, su ampi settori dell'Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. (ANSA).