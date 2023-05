Ancora esondazioni in Emilia Romagna. A Forlì, un anziano è morto annegato in casa

17 MAGGIO. C'è una vittima nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna: un anziano che viveva a Forlì vicino al fiume Montone. È morto probabilmente annegato nel piano terra della casa di via Firenze, in aperta campagna, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori e ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita.

È una notte di paura e di soccorsi a Faenza (Ravenna), una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione del Lamone. In città ci sono persone che cercano aiuto dai tetti e sono in corso i soccorsi. In alcune strade l'acqua ha ormai superato i primi piani delle case. In molte zone della città non c'è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate. Il Comune ha aperto, nella centrale piazza del Popolo - completamente invasa dall'acqua - il Palazzo del Podestà, una struttura utilizzata solitamente per esposizioni e iniziative culturali, per accogliere le persone che abitano in centro e che sono state costrette a lasciare casa. Tutte le forze disponibili, fa sapere l'amministrazione comunale, sono al lavoro per i soccorsi.

Esondazioni anche nella notte. Nel Ravennate persone sui tetti e soccorsi in elicottero. Anche oggi scuole chiuse da Rimini a Bologna; circolazione dei treni interrotta. Allerta rossa nella regione. Arancione in Marche e Toscana. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

Sottacqua il pronto soccorso di Riccione

16 MAGGIO. Aggiornamento ore 16. Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione è completamente allagato. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere. Intanto da questa mattina i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l'acqua. Richieste di aiuto soprattutto per persone rimaste bloccate per i sottopassi allagati.

Sono 901 gli evacuati per il maltempo in Emilia-Romagna. La maggior parte, 528, nel Ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-cesenate, 10 nel Modenese e tre nel Reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno. Lo spiega la Regione. Sul territorio sono attive alcune centinaia di volontari della Protezione civile regionale, oltre ai 927 volontari delle colonne mobili del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e di organizzazioni nazionali.

Riccione, chiusa la stazione ferroviaria

Al momento, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Ravenna, non si sono registrate grosse criticità legate al maltempo anche se il livello di alcuni fiumi è salito. In quanto al litorale, non si sono avuto fenomeni di ingressione (il picco della marea è stato alle 9, il prossimo sarà in serata).

Gli evacuati in via preventiva, ieri 15 maggio sono stati esattamente 682 così distribuiti: 458 a Faenza, 213 a Castel Bolognese, 2 in Bassa Romagna, 2 a Ravenna, 1 a Riolo Terme, 2 a Cotignola e 6 a Cervia.

A Cervia sono state chiuse un paio di strade nei pressi del portocanale. Su tutto il litorale una intensa mareggiata sta sferzando le spiagge che erano già state preparate per l’imminente stagione balneare. Si teme per diversi stabilimenti balneari. A scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso ordinanza di divieto di accesso alle spiagge. Il divieto è valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari (e altre concessioni demaniali), per il personale impegnato nella difesa costiera, per i volontari e per tutto il personale impegnato in attività di monitoraggio e di protezione civile. È assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici.

In collina si sono verificate alcune piccole frane, come a Monghidoto (Bologna).

Disagi per la pioggia e il maltempo anche a Riccione. È stata chiusa la stazione ferroviaria e sono stati chiusi tutti i sottopassi e i ponti. «Situazione in netto peggioramento. Consigliamo di non muoversi di casa», dice la sindaca Daniela Angelini.

Sul campo sono impegnati 22 militari di Foce Reno, 91 pattuglie interforze, 30 pattuglie della polizia locale, una 60ina di vigili del fuoco anche con mezzi anfibi oltre a colonne mobili della regione e a numerosi volontari sparpagliati su tutto il territorio.

A Senigallia fiume Misa a rischio esondazione

Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell’Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant’Angelo - è uscito dall’alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall’alluvione il 15 settembre scorso. «Il fiume Misa - fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione».