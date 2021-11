Maltempo: dopo Sardegna allerta arancione anche in Basilicata

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dalle prime ore di domani ancora rovesci sul Piemonte, mentre dalla prima mattinata i temporali interesseranno Calabria e Puglia meridionale in estensione, dal pomeriggio, alla Basilicata e al resto della Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. La Regione Sardegna ha innalzato per oggi il livello di allerta, passato da gialla ad arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori. Per la giornata di domani è stata valutata allerta arancione su parte di Sardegna e Basilicata. Allerta gialla su settori di Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, sull'intero territorio di Puglia, Calabria e sui restanti bacini di Basilicata e Sardegna. (ANSA).