Maltempo: allerta gialla per rischio temporali in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Un'allerta gialla per rischio temporali in Lombardia è stata emessa dalla Protezione civile. Precipitazioni a carattere di rovescio e temporale oggi saranno possibili su tutto il territorio regionale, sebbene più probabili ed organizzate sui settori orientali, per poi tendere ad esaurirsi in serata; qualche rovescio sparso, su Prealpi e fascia pedemontana in particolare, sarà ancora possibile nella nottata. Si segnalano inoltre rinforzi locali di vento in occasione dei fenomeni temporaleschi. Per domani è prevista la graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Permarrà comunque la possibilità di fenomeni a carattere di rovescio e temporale nel corso della giornata, soprattutto sui settori orientali. Precipitazioni saranno ovunque in esaurimento entro sera. (ANSA).