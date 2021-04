Maltempo: allerta arancione per vento forte in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione (moderata) per rischio di vento forte dalle 6 di domani, 6 aprile, e fino alle 18. Il Comune di Milano ha quindi disposto l'estensione del Coc (Centro operativo comunale) già attivo per l'emergenza Coronavirus, presso il centro di via Drago dalle ore 6 di domani. (ANSA).