Maltempo: allerta arancione in Lombardia

Perturbazione in arrivo, temporali al Nord dal pomeriggio

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Una perturbazione in arrivo da ovest si intensificherà nelle prossime ore determinando maltempo sulle regioni del Nord. Lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile d'intesa che prevede, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, specie sulle relative aree settentrionali, e sulla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani previsti venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna e Marche, specie lungo i settori costieri e i crinali della dorsale appenninica. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla su gran parte della Lombardia, Liguria e settori di Piemonte e Valle d'Aosta. (ANSA).