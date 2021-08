Maltempo: allerta Adige, chiuse le alzaie a Verona

(ANSA) - VERONA, 05 AGO - Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha disposto la chiusura delle alzaie lungo l'Adige - le discese che portano all'argine - in tutto il territorio comunale, in seguito all'innalzamento del livello del fiume causato dalle abbondanti piogge scaricatesi a monte, in Trentino Alto Adige. Il livello dell'acqua è salito in un'ora di 30 centimetri. Chiusi, in via precauzionale, anche due ponti in paesi della provincia. La polizia locale, informa il sindaco, sta provvedendo alla chiusura, mentre è già stato allertato il personale della Protezione Civile. L'onda di piena è previsto transiti nel tratto veronese nelle prossime ore. Ai cittadini il Comune chiede di evitare ogni attività (passeggiate, corsa) nelle zone più basse del letto dell'Adige. (ANSA).