Maggio come novembre, settimana con pioggia e temperature giù

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sta per iniziare una fase dal sapore quasi autunnale con piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20°C, "un maggio che si travestirà da novembre" ben diverso da quello dello scorso anno in cui, proprio in questi giorni, iniziava una lunghissima fase rovente durata fino a settembre. Lo dice Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Sembra che il tempo ci voglia aiutare ad alleviare il problema della siccità nei prossimi 10 giorni - osserva - Da stasera scenderanno piogge lente e diffuse e con un tasso di infiltrazione maggiore rispetto ai temporali forti di ieri". Un altro ciclone nord atlantico entrerà in Italia dal Nord-Ovest, mentre qualche fenomeno residuo interesserà Sicilia e Calabria per un precedente ciclone in spostamento verso la Libia. Per iLMeteo.it, la tendenza sarà così almeno fino al 18 maggio, il weekend sarà caratterizzato da un nuovo ciclone. "Nella giornata del 10 maggio - aggiunge Tedici - sono attese precipitazioni diffuse su gran parte del paese, con i fenomeni più intensi tra Emilia Romagna e alte Marche dove le piogge spesso cadranno su zone altamente vulnerabili dopo l'alluvione del 2-3 maggio. Giovedì e venerdì - continua - le piogge cadranno ancora diffuse al Centro-Nord, mentre al Sud potremo assistere ad un parziale miglioramento; al meridione avremo anche una temporanea risalita delle temperature, che resteranno invece spesso sotto i 20 gradi di massima sul resto del territorio: questo mix di pioggia e fresco ci farà tornare indietro nel tempo, almeno di 6 mesi, a novembre, con impermeabili e ombrelli aperti". Nel dettaglio: Martedì 9. Al nord: peggioramento dal tardo pomeriggio con piogge e temporali ad iniziare dal Nord-Ovest. Al centro: qualche pioggia sulle tirreniche. Al sud: piogge diffuse in Sicilia al mattino poi verso le regioni peninsulari. Mercoledì 10. Al nord: maltempo e crollo termico. Al centro: maltempo. Al sud: piogge diffuse. Giovedì 11. Al nord: maltempo al Nord-Est, variabile altrove. Al centro: nuvoloso con piogge sparse. Al sud: parziale miglioramento, a tratti soleggiato. Tendenza: ancora piogge e temperature sotto la media del periodo almeno fino al 18 maggio, weekend con un nuovo ciclone. (ANSA).