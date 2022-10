Luciano Violante: «Governo? No ai pregiudizi, sarà giudicato per i fatti»

«Il nuovo governo di centro destra ha appena giurato. Poi, l’esecutivo verrà giudicato per quello che farà. Dispensare giudizi ora mi sembra del tutto sbagliato e anche inutile». Luciano Violante, già magistrato, presidente della Camera e della commissione Antimafia, ieri a Villa Cerchiari di Isola Vicentina nell’ambito della rassegna letteraria “Profumo di carta” per una lectio magistralis sull’attualità della tragedia greca (moderata dal direttore di Tva, Gian Marco Mancassola), non si esime dal parlare di politica.

Del resto questo governo vanta già alcuni record: consultazioni veloci, l’incarico per la prima volta nella storia repubblicana dato ad una donna, Giorgia Meloni e arrivato nell’arco di una giornata, con una lista di ministri già pronta.

È stato tutto molto veloce?

Non direi così tanto. Le elezioni si sono tenute il 25 settembre, l’esito delle urne era molto chiaro. In altre occasioni non era accaduto, per cui l’incarico era deciso da tempo. L’attuale premier ha avuto tutto il tempo per pensare, organizzarsi e mettere insieme quella che a suo avviso ora è una squadra di Governo. Diciamo che è riuscita a gestire questo passaggio con capacità. Certo, si dovrà guardare da alcuni maschi che appartengono al suo partito e anche allo schieramento del quale fa parte.

Il suo giudizio sui ministri?

Posso dire qualcosa sulle persone che conosco per cui Guido Crosetto, Anna Maria Bernini. Lo stesso vale per Gilberto Pichetto Fratin in quello che ora si chiama ministero per l’Ambiente e la Sicurezza ecologica. Il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano è persona capace e brava. Il resto lo vedremo strada facendo. Hanno cinque anni di tempo per lavorare.

Alcuni ministeri hanno cambiato denominazione come quello della Famiglia, natalità e pari opportunità ed altri ancora: il dicastero dell’Agricoltura e poi quello del Mare e Sud?

Vedremo che significati verranno destinati a queste nuove accezioni. Se natalità significa costruire una rete di asili nido su tutto il territorio nazionale per permettere alle mamme anche di lavorare, va benissimo. Se poi andiamo a toccare leggi già esistenti e mi riferisco all’aborto, allora il discorso è diverso. Ma tutto questo sarà in divenire.

Che cosa l’ha colpita di più: favorevolmente o negativamente di questo governo?

Certo, non è l’esecutivo che avrei voluto, questo mi sembra evidente. Ma a darmi fastidio sono i commenti pieni di pregiudizi che si leggono ovunque sui quotidiani. Guardiamo prima come si comporta, poi esiste anche un’opposizione, non dimentichiamolo.

Già. E del congresso del Partito democratico che cosa pensa?

Diciamo che ho un’idea diversa, minoritaria rispetto a quanto sta accadendo. Enrico Letta ha fatto male a dimettersi.

Del resto si sapeva che, se il Pd correva da solo, sarebbe stata una strada in salita. Coalizzarsi è stato complicato, basti pensare a Carlo Calenda: eletto al Parlamento europeo con i voti della sinistra, poi ha voluto correre, da solo, come candidato sindaco di Roma. Infine, aveva accettato un patto che poi non ha sottoscritto. Diciamo che in queste condizioni i democratici sono quelli che alla fine hanno perso meno voti rispetto a Lega e Forza Italia, in un sistema elettorale che premiava le coalizioni. Per cui, a mio avviso, il segretario aveva comunque fatto un buon lavoro, non serviva questa forma di autoflagellazione.

Quindi, doveva restare?

Certo, è una brava persona. Non è che se non si vince significa non essere adeguati, al contrario.

Sullo scranno più alto di Montecitorio, che anche lei ha occupato, è salito un leghista, Lorenzo Fontana contestabile per le sue posizioni a favore di Putin contro i gay: che cosa ne pensa?

Direi che le sue sono idee reazionarie. Questo mi ricorda quanto disse Francesco Cossiga in altre occasioni simili: bisogna contare su quelle che si chiamano “Grazie di Stato”. In sostanza, una sorta di illuminazione sulla responsabilità per un ruolo così importate. Diciamo che dovrebbe prevalere sul resto. Speriamo valga anche per il presidente Fontana.

Che consiglio darebbe all’opposizione in particolare al Pd?

Deputati e senatori devono tornare a lavorare nei collegi nei quali sono stati eletti anche se sono diversi dalle regioni di provenienza. Solo così riusciranno e riprendere il filo con i loro elettori. Poi serve studiare, avere esperienze e metterle a disposizione nei ministeri che servono. Di specialisti ne abbiamo molti, esperti meno.

Presidente, ci spieghi, la sua fascinazione per la tragedia greca e per Medea in particolare?

Me ne sono occupato per molto tempo e non è il primo testo che ho scritto al riguardo. C’è la rilettura di “Clitemnestra” e ora il monologo “Medea”. Il testo è pieno di antitesi. Medea è la Sicilia buona, Giasone, quella cattiva. Medea in Sicilia sceglie di stare dalla parte di Demetra. In una terra però, che anziché grano raccoglie proiettili. Medea ha ucciso per sottrarre i propri figli alla sofferenza, alla schiavitù, lei combatte. Vogliono schiacciarla, ma lei resiste. Perché sono i valori, e la vita che ti costruisci attorno, che contano. Non si denigra, anzi insegna a gridare il proprio dolore e darne una ragione.

Ricordiamoci che la autodenigrazione permanente è l'anticamera permanente della deresponsabilizzazione. Questo era il segnale che volevo dare, soprattutto quando si discute di mafia. In sostanza racconto di due madri liberate dal proprio dolore. In questo Sicilia e Medea si accomunano. Parlo di morti, sempre vivi, di giusti mai dimenticati e di dèi non più oppressi. Il mio testo è una speranza e una riflessione intima. Ma io scrivo per il teatro, la realtà cammina con le proprie gambe.

Come è cambiata la mafia?

Non ha più il monopolio della Sicilia, si è spostata al Nord: in Lombardia, Veneto, Piemonte e le operazioni delle forze dell’ordine lo dicono. Mentre in Campania c’è stato un rimescolamento tra camorra e le e le gang urbane.