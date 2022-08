Lombardia usa droni a difesa coltivazioni,test con gli olivi

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Dopo le sperimentazioni avviate a Pavia e Sondrio su riso e viti, è iniziata oggi anche nel Bresciano la distribuzione con il drone di prodotti fitosanitari sulle colture. Ad assistere al test, nell'oliveto dell'azienda Monte Croce, a Desenzano del Garda, era presente anche l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi. La Lombardia infatti ha sviluppato un piano che prevede l'utilizzo del drone per la distribuzione di prodotti fitosanitari, che ha avuto il via libera dal Ministero della Salute. "Il nostro piano, primo a livello nazionale, farà da apripista a tutto il comparto italiano. Ci aspettiamo ottimi risultati. Da qui - secondo Rolfi - deve partire anche un adeguamento della legge". Ogni intervento viene preventivamente notificato al Ministero e all'Ats locale. "Il monitoraggio - ha assicurato - sarà costante per garantire qualità e sostenibilità ambientale. Una volta ottenuti i risultati valuteremo l'utilizzo su più larga scala". Negli ultimi anni il settore olivicolo lombardo ha subito una crescente pressione per via del manifestarsi di nuove problematiche fitosanitarie (Cascola verde, cimice asiatica e tignola rodiscorza) oltre a quelle storiche, come la mosca dell'olivo, che nel complesso hanno significativamente compromesso la capacità produttiva del comparto. Nel 2019 si è registrata una perdita pari al 90% rispetto al triennio 2016-2018. Se nel 2020 la produzione di olive si è attestata intorno alle 5700 tonnellate, il 2021 è risultato un anno ancora più nero con una produzione di sole 1200 tonnellate. L'obiettivo di questo sotto progetto è sperimentare una strategia di applicazione efficace e innovativa per la difesa dalla mosca dell'olivo in alcuni oliveti lombardi che combini l'impiego dei droni e di esche insetticide autorizzate. (ANSA).