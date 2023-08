Lombardia sospende accreditamento alla Rsa andata a fuoco Per sei mesi dopo incendio che causò 6 morti a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Regione Lombardia sospende per 180 giorni l'accreditamento alla Rsa Casa dei Coniugi di Milano, gestita dalla cooperativa Proges, la struttura di via dei Cinquecento a Milano dove nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio è scoppiato un incendio che ha provocato la morte di sei persone. Lo ha deciso la giunta della Regione, riunita oggi per l'ultima volta prima della pausa estiva, a seguito "dei provvedimenti emessi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gravi fatti accaduti e per la conseguente situazione di grave rischio per la salute dei cittadini", oltre "al mancato mantenimento dei requisiti", ossia in relazione ai problemi riscontrati sul funzionamento dei rilevatori antifumo. (ANSA).