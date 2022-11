Lombardia: Sala, è una partita a tre aperta

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Non posso certo dire che Majorino parta favorito ma è una partita che considero veramente aperta"; così il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di Bookcity, si è espresso sulla corsa alla presidenza della Regione Lombardia dove l'eurodeputato Pd corre per il centrosinistra. "Penso che Letizia Moratti pescherà molto nel centro-destra e per questo - ha spiegato - penso che la partita sia aperta". A proposito della proposta fatta da Pierfrancesco Majorino a Letizia Moratti di fare un passo indietro, invece, il sindaco ha spiegato che "conoscendo la Moratti credo che rimarrà oggettivamente in campo: bisogna mettersi nell'ottica - ha spiegato - che sarà una partita a tre in cui ognuno parte pensando di poter diventare presidente". E se prima delle politiche "la mia sensazione era quella di un risultato già definito", per le prossime elezioni regionali il sindaco di Milano é invece convinto che "la partita sia aperta". Per quanto riguarda Majorino, per il sindaco la sua "è un'ottima candidatura" per le regionali in Lombardia. "Quello che cercherò di fare per aiutarlo -ha aggiunto - è togliergli un po' di questa immagine di persona estrema e troppo rivoluzionaria. In realtà ha la testa sulle spalle. Ne sa molto di politica e ha fatto una grande esperienza in Europa che lo ha consolidato. E' una scelta non per testimoniare ma - ha sottolineato Sala - per cercare di vincere" (ANSA).