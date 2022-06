Lombardia, Pd: 'Vittoria a Lodi è avviso di sfratto a Fontana'

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La vittoria di Andrea Furegato a Lodi "è la via da percorrere per le prossime regionali. L'avviso di sfratto a Fontana è già stato spedito: la Lombardia non vuole più questa Lega". Così il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo dopo la vittoria del centrosinistra a Lodi. "La bellissima vittoria a Lodi e i ballottaggi nei Comuni capoluogo, a Como, in vantaggio per noi, e a Monza - ha aggiunto - dimostrano che il centrosinistra in Lombardia cresce rispetto al centrodestra a trazione Lega". A Lodi era "la scommessa più audace, un test nazionale come ha ricordato anche Enrico Letta tre giorni fa - ha concluso -. La sfida vinta dimostra che abbiamo avuto ragione". (ANSA).