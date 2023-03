Lombardia:G.La Russa,si punti su mobilità senza penalizzare auto

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Buon lavoro al presidente Fontana e alla sua nuova Giunta". Così Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano, oggi a Palazzo Lombardia dove ha partecipato alla presentazione del nuovo esecutivo che governerà la Regione. "Oltre a complimentarmi con Fontana - aggiunge il presidente di AC Milano - mi sono già accordato con l'assessore ai Trasporti e Mobilità, Franco Lucente, per condividere con lui azioni e strategie in un settore che ci vede direttamente coinvolti. Obiettivo favorire politiche che vadano nella direzione di una mobilità sostenibile anche attraverso un corretto uso dell'auto". "Discorso analogo - conclude La Russa - vale per l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, e per il sottosegretario allo Sport, Lara Magoni, con le quali avvieremo un dialogo sulla valorizzazione delle auto storiche e degli eventi del motorsport". (ANSA).