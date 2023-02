Lombardia: Conte (M5s), prospettiva di una svolta c'è tutta

(ANSA) - PAVIA, 06 FEB - "La prospettiva di una svolta c'è tutta. Dopo 28 anni di amministrazione a senso unico, con tutte le deficienze accumulate, ci sono tutte le premesse per un cambiamento in Lombardia". Lo ha dichiarato questa sera Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, prima di partecipare ad un incontro a Confagricoltura Pavia durante il suo tour elettorale. "Il nostro progetto - ha spiegato Conte - parte anche dagli errori commessi e dalle cattive politiche dispiegate in questa regione nel corso degli anni, a partire dalla sanità, dai trasporti e da uno sviluppo della crescita economica che non è stata coniugata allo sviluppo sostenibile. La Lombardia è la regione più inquinata d'Italia: tra le prime dieci città più inquinate del nostro Paese, quattro sono lombarde. Sono temi sui quali abbiamo costruito un progetto politico, forti della grande conoscenza del territorio dei nostri consiglieri. Abbiamo costruito una coalizione, con Majorino candidato presidente, che offre oggi la possibilità concreta ai cittadini lombardi di voltare pagina senza avventurarsi nell'ignoto". (ANSA).