Lombardia, Berlusconi: 'Pd-M5s identità confusa, perderanno'

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all'alleanza tra i Cinque Stelle e il Pd: due forze dall'identità molto confusa unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno, una assoluta sconfitta". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'evento 'Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia' a Milano. Ad Attilio Fontana, ha aggiunto l'ex premier, "siamo grati per l'attività di questi anni. Abbiamo seguito quello che hai fatto: sempre messo in campo esperienza e competenza, un tratto riservato e gentile, e grandissima capacità di lavoro". Berlusconi si è detto "felicissimo" della ricandidatura di Fontana: "Vincerai e vinceremo". (ANSA).