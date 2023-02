Lombardia: è scontro tra i 4 candidati sulle liste d'attesa

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Nell'ultimo giorno della campagna elettorale si accende lo scontro sul tema delle liste d'attesa tra i candidati alla presidenza di Regione Lombardia. L'occasione è la Tribuna elettorale della Tgr che andrà in onda questa sera alle 18.15 su Rai 3. Si deve intervenire "subito e con nettezza" su una vicenda "scandalosa", incalza il candidato di centrosinistra e M5s, Pierfrancesco Majorino. "Non si può dire, come sta succedendo da anni, se vuoi farti curare paga: non si capisce perché i cittadini debbano contribuire a pagare per avere accesso in tempi accettabili al diritto alla cura. Bisogna potenziare la sanità pubblica". Anche per Mara Ghidorzi, candidata di Unione Popolare, serve "smantellare tutto il modello di accreditamento pubblico-privato, che è un modo per drenare risorse pubbliche verso i privati". Replica il presidente di Regione ricandidato con il centrodestra, Attilio Fontana: "L'ossessione della sinistra per la medicina privata impedisce di vedere i veri numeri. In realtà ci sono tre regioni governate dal centrosinistra, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, che hanno più letti accreditati al privato che non la Regione Lombardia. Quindi è un'ossessione falsa, anche nei numeri". Sulle liste d'attesa "la ragione dei ritardi è stata determinata dal Covid e dalla mancanza di medici e infermieri, che deriva dalla cattiva programmazione dei governi". Per Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, "l'unica via vera" per intervenire sulle liste d'attesa è "una decisa modifica rispetto alla possibilità per i medici che operano negli ospedali di poter esercitare la libera professione: so che è un provvedimento che sarà difficile, per questo credo che nessuno dei miei concorrenti ne accenni". Ma Majorino si chiede "perché Fontana e Moratti non hanno fatto" ciò che ora propongono. (ANSA).