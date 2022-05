Lega: 'Consenso Fontana cresce, cittadini apprezzano

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Mentre il gradimento di quasi tutti i governatori regionali è in netto calo, va in controtendenza il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che cresce di addirittura 10 punti rispetto allo scorso anno. Significa semplicemente che i cittadini lombardi hanno apprezzato il grande lavoro svolto quotidianamente dal governatore Fontana e dalla giunta". Il coordinatore lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, commenta così il sondaggio Swg che ha rilevato il gradimento dei cittadini verso i rispettivi presidenti di Regione. Rispetto al 2021, crescono nel consenso Fedriga, Zingaretti e soprattutto Fontana, che recupera 10 punti rispetto all'anno scorso. "Ora vogliamo andare avanti e fare ancora di più per la Lombardia e i lombardi - conclude Cecchetti - ma intanto registriamo con piacere l'apprezzamento in crescita per Fontana". (ANSA).