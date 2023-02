Lazio:Roma,affluenza giù,si vota più in centro meno in periferia

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Anche a Roma l'affluenza è crollata. Alle 12 è stata del 7,06% contro il 22,29% registrato alla stessa ora alle politiche dello scorso 25 settembre e il 18,15% delle regionali del 2018. A votare nelle 2.601 sezioni, sono stati 166.922 elettori su un totale di 2.363.059 aventi diritto. Nel generale crollo dell'affluenza si è votato di più nei quartieri centrali e semicentrali, ztl compresa, dal centro storico vero e proprio ai quartieri Parioli e Monteverde, quest'ultimo in testa con un'affluenza dell'8,01%. Maglia nera in periferia, in particolare a Tor Bella Monaca dove è andato alle urne il 5,63%. La maggiore affluenza, come riporta il sito di Roma Capitale, è stata nel Municipio XII (Monteverde, Gianicolense) pari a 8,01%, seguito dal Municipio II (Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Nomentano, Tiburtino e Pinciano) con il 7,96% e il Municipio VIII (Appia Antica) con 7,69%. In linea nella fascia alta anche l'affluenza nel I municipio, cioè nel centro storico, con il 7,57%. Maglia nera al Municipio VI (Tor Bella Monaca, Borghesiana) dove si è registrata l'affluenza più bassa con il 5,63%, seguito dal Municipio XV (Ponte Milvio, Camilluccia) con il 6,07% e il Municipio X (Ostia e litorale romano) con il 6,46%. (ANSA).