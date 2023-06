L'ultimo saluto a Giulia e a Thiago, il bimbo mai nato, tra lacrime e rabbia

Una funzione svolta in forma privata per espressa volontà dei familiari. Claudia, la sorella di Giulia, ha letto una lettera di addio.

La cerimonia in chiesa, a Sant'Antimo, per dare l'ultimo saluto a Giulia, la giovane donna uccisa a Senago dal suo compagno, è durata poco più di 45 minuti.

Una funzione svolta in forma privata per espressa volontà dei familiari. C'è stata tanta commozione - come è stato poi raccontato dal parroco don Salvatore Coviello, che in questi giorni è stato vicinissimo alla famiglia - quando Claudia, la sorella di Giulia, ha letto una lettera di addio.

Per salutare Giulia ma anche per salutare Thiago, il figlio mai nato. Doveva venire alla luce tra un paio di mesi. La nascita di quel bambino era attesa con trepidazione da tutti i familiari di Giulia, che per Thiago sarebbero voluti essere dei nonni e degli zii premurosi.

Nella chiesa della parrocchia di Santa Lucia oltre al gonfalone della Regione Campania sono stati esposti anche quelli del Comune di Sant'Antimo e del Comune di Senago, rappresentato dal sindaco Magda Beretta. Due comunità vicine nel dolore e che oggi in occasione dei funerali hanno proclamato il lutto cittadino.