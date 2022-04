L'ex direttore sanitario dell'Ulss20 nominato alla guida della sanità trentina

Da oggi c’è un veneto, un veronese acquisito, alla guida della Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento. Con una delibera della giunta provinciale, il presidente del Trentino, Maurizio Fugatti, ha nominato il dottor Antonio Ferro direttore generale sanità in Trentino.

Ferro è una «vecchia conoscenza» dell’alto Garda scaligero: il medico è stato infatti direttore sanitario nella ex-Ulss 20 di Verona con l'attuale direttore generale Pietro Nicola Girardi, e ha retto per un anno la direzione sanitaria della Ulss 22 quando Girardi ne era il Commissario. Ma non è tutto. Ferro è infatti di casa sull'alto Garda visto che trascorre, da molti anni, buona parte delle vacanze estive a Castelletto di Brenzone, dove ormai sono in molti a conoscerlo e ad apprezzarlo anche per le sue doti di sportivo e di ciclista.

Non è affatto infrequente vederlo sfrecciare a bordo della sua bici da corsa su e giù per la Gardesana. «La parte alta del Garda e Castelletto in particolare», aveva raccontato a L’Arena, «è da sempre nel mio cuore. Con mia moglie spesso frequentiamo anche l'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, con cui abbiamo ottimi rapporti e poi, quando lavoravo a Bussolengo, spesso ci andavo in bicicletta partendo da Castelletto, oppure mi portavo la bici in ospedale e andavo sul lago pedalando alla fine della giornata».

Non è finita qua. Il dottor Ferro ha vinto nel 2021 il concorso per capo del Dipartimento della Prevenzione della Ulss 9 di Verona e, anche se ora è in aspettativa per fare il direttore, il suo posto di lavoro tecnicamente sarebbe a Verona. È tra i più grandi esperti d'Italia di vaccini e ha portato avanti collaborazioni con l'Istituto Superiore di Sanità e anche con il Cts, il Comitato Tecnico Scientifico nazionale, che ha governato l'Italia dal punto di vista dei divieti e dei colori da attribuire a ciascuna regione durante la fase più delicata della pandemia da Covid-19, ed è presidente della Siti, la Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva dal 1 gennaio 2021. La Siti è la più importante società italiana che raggruppa quattro diverse componenti: i medici igienisti ospedalieri, quelli universitari, gli specializzandi e una componente di tecnici di laboratorio e di altre figure che ruotano attorno alla branca della medicina preventiva italiana.

Originario di Este, in provincia di Padova, il medico 59enne era stato, dal 2004 al 2008, a capo della Direzione Regionale per la Prevenzione della Regione Veneto ed è l'autore della tanto discussa legge numero 7 del 2007 sulla “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, in vigore per i nati dal 1° gennaio 2008, quando Flavio Tosi era assessore regionale alla sanità. Fugatti lo ha nominato e lo ha presentato con queste parole, l’8 aprile: «Ha saputo in un momento delicato, difficile e particolare come quella della pandemia, dimostrare le proprie capacità. Ora occorrerà costruire la squadra che lo accompagnerà in questo ruolo». Per l’alto lago si aprono scenari interessanti visto che Ferro, da direttore sanitario della ex-Ulss 22, conosce benissimo la realtà degli ospedali del Distretto numero 4 della Ulss 9 e, in particolare, di Malcesine. Quando era alla Ulss 22 aveva redatto e poi fatto approvare il protocollo di collaborazione col Trentino per garantire un canale di accesso ai pazienti dell’alto lago che afferivano in urgenza all’ospedale di Malcesine per poter essere trasferiti a quello di Rovereto. Ora, da numero uno della sanità trentina, si rapporterà da pari col «suo» direttore generale di Verona.