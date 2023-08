L'Alta Velocità torna regolare tra Firenze e Bologna dopo l'allarme: ecco cosa è successo

"In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale". Lo annuncia Trenitalia sul proprio portale. "La circolazione - spiega la nota del 9 agosto - è tornata regolare dopo l'intervento delle forze dell'ordine. I treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I treni Alta Velocità hanno subito limitazioni di percorso". "Eventuali ritardi registrati - puntualizza Trenitalia - si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti". La circolazione dei convogli era stata bloccata ieri sera dopo la segnalazione di persone nella galleria Fiorenzuola.

"Estranei in galleria" e la circolazione viene bloccata

Alta velocità ferroviaria divisa in due, ieri sera, tra Firenze e Bologna, per l'interruzione della circolazione ferroviaria a causa della presenza di estranei nella Galleria 'Firenzuola', che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km.

Controlli della Polizia ferroviaria, con un certo numero di agenti, sono stati attivati per ispezionare la galleria nella sua lunghezza. La segnalazione di persone nei pressi dei binari è un allarme arrivato poco dopo le 19 dal macchinista di un convoglio Av in transito che avrebbe notato qualcuno nel tratto fra Idice e San Pellegrino, al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna.

Il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un'area in cui è assolutamente vietato l'accesso ai non autorizzati.

La telefonata anonima

Secondo altre informazioni, la segnalazione di persone in galleria sarebbe stata seguita successivamente da una telefonata anonima che avrebbe riferito della presenza di un ordigno ma le verifiche non hanno portato ad alcun riscontro. Diversamente dagli episodi di persone segnalate sui binari nei centri urbani - cosa che ogni tanto accade nelle ferrovie, spesso si tratta di sbandati, spacciatori o soggetti che tentano il suicidio -, ieri sera l'eventuale presenza di persone in una zona remota è apparsa un fatto insolito con conseguenze sulla sicurezza.

I protocolli di sicurezza

I protocolli impongono di bloccare subito la circolazione ferroviaria nei casi di segnalazione di persone vicino ai binari. Il blocco improvviso dei treni causa inevitabili ripercussioni sui viaggiatori per via di ritardi e cancellazioni. Ieri sera il traffico è stato parzialmente dirottato sulla linea convenzionale, ma si sono accumulati pesanti disagi soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna dove sui tabelloni sono stati indicati ritardi dai 120 ai 150 minuti per convogli con diverse destinazioni tra cui Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento.