Italia nella morsa rovente, arriva il picco: temperature record in molte città

Il caldo dell'anticiclone africano sta per raggiungere il picco. In questa giornata potrebbero crollare alcuni primati storici. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che Roma quasi sicuramente batterà il suo precedente record di caldo di +40.7°C nel giugno 2022, con i 42°-43°C previsti.

Ma farà gran caldo, spesso afoso, anche in altre città italiane. Sia oggi che domani si potranno raggiungere i 38-40°C al Centro-Nord come a Padova, Bologna, Rovigo, Ferrara, Mantova, Pavia, Alessandria e poi a Firenze, Arezzo, Frosinone, Isernia, Campobasso.

Oltre i 40°C, dopo Roma, si toccheranno soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori come in Puglia (Foggia e Taranto), Sardegna (Olbia, Oristano, ma nelle zone interne anche 45-47°C come a Decimomannu), Sicilia (in provincia di Catania, Siracusa ed Enna).

La morsa rovente, sottolinea Sanò, allenterà a partire da giovedì 20 e venerdì 21 luglio ma solo al Nord con temporali prima sulle Alpi poi in alcune zone della Pianura Padana. Al Sud invece il caldo aumenterà ulteriormente.

Si boccheggia anche di notte

Oltre alle alte temperature si fanno i conti anche con l'afa. Inoltre dal tramonto fino alle ore prossime alla mezzanotte le temperature continueranno a mantenersi piuttosto alte con valori prossimi ai 30°C, soprattutto nelle grandi città e su gran parte dei centri abitati si vivranno le notti tropicali, ovvero quando la temperatura minima non scende mai sotto i 20°C.

Le previsioni per le prossime ore

Nel dettaglio: