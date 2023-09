Italia divisa in due, sole al Centro-Nord e temporali al Sud ILMeteo.it: 'Una situazione che durerà per almeno 4-5 giorni'

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Sole e caldo al Centro-Nord fino a metà settembre con l'anticiclone, temporali e vento fresco al Sud con temperature sotto la media per buona parte di questa settimana. Sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma un'Italia divisa in due per almeno 4-5 giorni. L'anticiclone africano porterà una fase estiva a oltranza specie sull'Europa centrale. In Italia dopo i 35°C di Firenze e Alghero e i 33 gradi di Roma raggiunti domenica, le temperature saliranno di nuovo da giovedì, dopo una leggera flessione nelle prossime ore. "L'estate continuerà in Italia fino al 15 settembre, a meno di clamorose sorprese, e anche il Sud ne gioverà ma da venerdì 8 in poi: in seguito, le proiezioni dei nostri modelli vedono l'arrivo di piogge e cali termici diffusi dopo il 17 settembre, ma sono tendenze con un livello di attendibilità non molto alto e queste proiezioni necessitano di conferme", evidenzia iLMeteo.it Nelle prossime ore bel tempo al Centro-Nord, con qualche nuvola al mattino sul Nord-Ovest e venti freschi e tesi sull'Adriatico; al Sud previsti rovesci e locali temporali tra Calabria e Sicilia. Questa situazione ci accompagnerà fino a venerdì: al Sud si sta preparando un profondo ciclone sul Mar Ionio che potrebbe alimentarsi anche del calore del mare con venti di tempesta in mare aperto e mareggiate sulle coste. Nel dettaglio Martedì 5. Al nord: più nubi al Nord Ovest, temporaneo calo termico. Al centro: tutto sole, ventoso sulle adriatiche. Al sud: diffusamente instabile sulla Calabria e sui settori ionici siciliani; ventoso. Mercoledì 6. Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: forti temporali su Sicilia e Calabria; ventoso. Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e localmente su Puglia e rilievi campani; ventoso. Tendenza: ancora instabile al Sud fino a venerdì, ampio soleggiamento sul resto del Paese. (ANSA).