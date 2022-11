Investito e ucciso da moto pirata, due persone in caserma

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO, 03 NOV - Due moto sono state sequestrate dai Carabinieri di Venafro (Isernia) e due persone vengono ascoltate in caserma nell'ambito delle indagini per la morte di Paolo Marchesani, 48enne di Colli a Volturno (Isernia) investito due sere fa, sulla Ss 158 in Molise, da un veicolo che ha proseguito la sua corsa. Determinanti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante dove l'uomo stava andando per riprendere l'auto e di altre telecamere installate lungo la Statale. La Procura di Isernia indaga per omicidio stradale; l'autopsia sarà eseguita all'ospedale di Campobasso dove Marchesani è morto. (ANSA).