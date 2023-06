Investiti e uccisi in Calabria, arrestato il guidatore E' risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1,14 g/l

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO, 26 GIU - I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, hanno arrestato il giovane accusato di aver provocato, ieri mattina, l'incidente lungo la Trasversale delle Serre che ha provocato la morte di Nicola Callà, di 60 anni, e Bruno Vavalà (23), camerieri di Serra che stavano facendo rientro a casa dopo aver lavorato, con altri tre colleghi che viaggiavano con loro, ad un matrimonio. Le due vittime stavano spingendo la loro auto rimasta in panne. L'indagato, di ritorno da un banchetto nuziale, è risultato positivo all'alcool test con un valore di 1,14 g/l, ben al di sopra del limite massimo consentito per legge. Inoltre, la strisciata di oltre 100 metri impressa sull'asfalto da uno pneumatico in particolare e rilevata dai carabinieri, nonché gli importanti danni subiti dal veicolo, hanno fatto presupporre agli investigatori che la velocità fosse molto superiore al limite consentito di 70 km/h. Al termine degli accertamenti, considerata la gravità del fatto, e in attesa degli ulteriori accertamenti autoptici e sui mezzi, entrambi sequestrati, che la Procura disporrà, il conducente del mezzo che ha causato l'incidente è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).