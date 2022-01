(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Il presidente dell'Inter Steven Zhang è tornato a Milano. Il numero uno del club nerazzurro è arrivato questa mattina intorno alle 12. Essendo in Italia per motivi di lavoro, Zhang non è sottoposto alla quarantena come previsto dalle norme sanitarie internazionali. Il presidente sarà presente a San Siro per Inter-Lazio, sfida in programma domenica sera. (ANSA).