Via ai saldi il 5 gennaio: la spesa media a persona sarà di 133 euro. Ma pesa il carovita

Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi, che a Verona partiranno giovedì 5 gennaio. Domani si comincia in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d’Aosta, il 7 in Trentino Alto Adige mentre nella maggior parte delle regioni, Veneto compreso, inizieranno giovedì 5 partiranno. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro.

Necessità di risparmiare

A rilevare il sentiment degli italiani sull’imminente avvio dei saldi è anche il centro studi Confimprese in collaborazione con Innovation Team-Cerved, che ha condotto l’annuale sondaggio tra il 14 e il 19 dicembre. Il 30,4% approfitterà dei saldi, ma più di 6 famiglie su 10 sono ancora indecise. Cala ancora la quota di chi non è intenzionato a fare shopping e passa dal 18,9% di un anno fa al 7,9% in occasione dei saldi invernali 2023. Solo il 6,9% delle famiglie dichiara che la spesa sarà maggiore rispetto allo scorso anno, con un incremento medio di circa 100 euro per famiglia.

Tra il 7,9% che non ha intenzione di fare acquisti, le motivazioni principali riguardano la decisione di risparmiare per fare acquisti più interessanti in futuro oppure perché il periodo attuale non invoglia. Per il 21% pesa il periodo che stiamo vivendo, mentre il 18,7% dice che non avrà occasione di fare acquisti.

«Le previsioni rimangono problematiche – afferma Mario Resca, presidente Confimprese – la fiducia consumatori è sempre negativa, l’onda lunga si protrarrà anche il prossimo anno, con la speranza che il conflitto non duri per tutto il 2023».

Abbigliamento protagonista dei saldi

Tra le categorie merceologiche, abbigliamento-accessori è la principale voce di spesa per il 68,6% delle famiglie, seguita ad ampia distanza dai prodotti igiene e beauty (37,2%) e dall’elettronica di consumo (35,3%). Nei canali di vendita continua la forte progressione dello shopping cittadino, indicato come prima scelta dal 36,3% delle famiglie.

Arretrano sia i centri commerciali (39,5%) sia l’online (12,2%).

Guida all'acquisto sicuro