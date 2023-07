Incendio all'aeroporto di Catania: panico tra i passeggeri e scalo chiuso fino a mercoledì

Momenti di paura per un incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato nell'aeroporto di Catania scatenando il panico tra i passeggeri e i dipendenti a causa della nube di fumo nero che si era diffusa all'interno dell'aerostazione.

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco intorno alle 23.29 di domenica. Il rogo, infine, è stato circoscritto e spento dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute anche dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. La Sac, la Società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, ha comunicato che a causa dell'incendio scalo resterà chiuso fino alle 14 di mercoledì 19.

Il sindaco: «Non andate a Fontanarossa»

Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, ha invitato sui social l'utenza a non recarsi a Fontanarossa per non aggravare i disagi alla circolazione, piuttosto è necessario contattare le compagnie aeree di riferimento per informarsi se il proprio volo è stato cancellato del tutto o dirottato verso altre città come Palermo o Trapani.

Stanotte diversi aerei con destinazione Catania sono atterrati in piena notte all'aeroporto Falcone Borsellino, non potendo arrivare nello scalo etneo a causa delle fiamme, poi domate intorno alle 00.50 dai Vigili del Fuoco che le hanno definite "delicate e impegnative".

I voli dirottati

Ecco la lista dei voli dirottati stanotte:

AZ1735 FCO/CTA 00.25,

AZ1743 LIN/CTA 00.30

FR1019 TRN/CTA 00.35,

EC3547 MXP/CTA 00.40,

FR0395 MLA/CTA 02.15,

3O485 CMN/CTA 02.15,

AZ1759 FCO/CTA 02.35).

Sullo scalo di Birgi, aeroporto Vincenzo Florio, invece due voli provenienti da Budapest e Bergamo.

A causa del rogo e della coltre di nubi, forte panico tra i passeggeri che erano all'interno dell'aeroporto durante l'incendio: moltissimi sono fuggiti fuori, altri sono rimasti intossicati dal denso fumo che ha gettato nel buio l'intera area, altri ancora sotto choc ma non si registrano comunque feriti gravi: «Non sappiamo dove dormire», hanno commentato alcuni turisti bloccati in Sicilia.

È giunto anche un messaggio di vicinanza da parte dell'aeroporto di Trapani e Airgest, società di gestione dello scalo, che hanno seguito con attenzione le vicende: «Desideriamo esprimere a Sac (società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ndr) la nostra vicinanza, auspicando che torni ad essere, nel più breve tempo possibile operativa. Forza! Siamo con voi e siamo pronti a dare il nostro supporto». L'incendio arriva in uno dei periodi più intensi per l'aeroporto catanese, ormai uno degli scali più trafficati d'Italia: nel 2022 sono stati oltre 10 milioni i passeggeri.